Concerto in piazza: a Biella si esibiscono le bande di Viverone e Masserano

Concerto in piazza a Biella: le bande di Viverone e Masserano protagoniste di una serata musicale

Mercoledì 3 settembre 2025 Piazza Battistero a Biella si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per una serata dedicata alla musica popolare e alla tradizione bandistica. Dalle 21:00 alle 23:00, infatti, le bande di Viverone e Masserano si esibiranno in un concerto gratuito organizzato da ANBIMA Biella, portando in centro città melodie classiche e ritmi coinvolgenti.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di avvicinare il pubblico alla musica dal vivo in una forma accessibile e conviviale: un’occasione per passeggiare nel cuore di Biella e lasciarsi accompagnare dalle sonorità bandistiche, tra arrangiamenti tradizionali e brani più moderni.

L’evento promette un’atmosfera autentica e familiare, ideale non solo per gli appassionati ma anche per chi desidera trascorrere una serata diversa, tra note e socialità. Un concerto “per tutti”: famiglie, curiosi o semplici passanti potranno godersi lo spettacolo senza costi né barriere, in un contesto suggestivo come quello della piazza cittadina.

Un appuntamento che porta nel centro di Biella la vitalità delle bande locali, testimoni di una tradizione musicale che continua a rinnovarsi e a coinvolgere generazioni diverse.