Dal 30 al 31 agosto torna Pedalando tra i Sacri Monti dopo il successo dello scorso evento in programma il 26 e 27 luglio da Varallo a Oropa. La sesta tappa del viaggio tra i Sacri Monti si sviluppa nuovamente su due giornate e attraversa due territori affascinanti: il Biellese e il Canavese.

Da Oropa a Belmonte, passando per Ivrea, pedalando tra spiritualità, natura e paesaggi in continuo cambiamento. Due giorni che porteranno i partecipanti da uno dei santuari mariani più importanti d’Europa a un Sacro Monte nascosto tra i boschi, patrimonio dell’UNESCO.