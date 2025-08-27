“La natura dipinta”: un laboratorio tra botanica e arte a Muzzano

Domenica 31 agosto 2025, dalle 15 alle 18, l’Ecomuseo Antonio Bertola di Muzzano ospiterà “La natura dipinta”, un laboratorio che unisce botanica e arte.

L’incontro propone un viaggio alla scoperta della flora della Valle Elvo, osservando da vicino fiori ed erbe, sia da un punto di vista scientifico, sia artistico. Dopo il riconoscimento e l’analisi delle piante, i partecipanti saranno guidati a riprodurre con pennelli e colori ciò che hanno osservato, trasformando la natura in opera.

A condurre il laboratorio saranno Niconemonoè Mariuz, botanico del Colle di Nava, e Diana Carolina Rivadossi, illustratrice biellese.

"L’evento è aperto a tutti coloro che desiderano vivere un’esperienza immersiva tra scienza, creatività e territorio."

Per maggiori informazioni: 340 3510365.