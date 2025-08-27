 / ATTUALITÀ

ATTUALITÀ | 27 agosto 2025, 11:20

Cirio ricorda l'arcivescovo Cesare Nosiglia nel giorno della scomparsa

cirio nosiglia

Cirio ricorda l'arcivescovo Cesare Nosiglia nel giorno della scomparsa

“Con la scomparsa dell’Arcivescovo emerito Cesare Nosiglia, Torino e il Piemonte perdono un grande uomo di fede, innamorato di Dio, della Chiesa e degli uomini. Una voce preziosa, sempre attenta alla dignità della persona, come conferma la sua costante attenzione alla tutela del lavoro, dei lavoratori e delle lavoratrici delle aziende in crisi del nostro territorio negli anni in cui ha guidato con determinazione, amore e spirito di servizio la chiesa torinese". Lo scrive in una nota stampa il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio. 

E aggiunge: "Non dimenticherò mai la sua vicinanza nei lunghi e drammatici mesi del Covid, e in particolare quando abbiamo pregato insieme di fronte alla Sindone, alla vigilia di una Pasqua difficile che, ancora di più in quell’occasione, doveva essere occasione di speranza e rinascita. Ai suoi cari e a tutta la comunità ecclesiastica il cordoglio mio e della Regione Piemonte”.

News collegate:
 Diocesi di Torino e Susa in lutto: morto Cesare Nosiglia, per 12 anni arcivescovo della città - 27-08-25 10:00

Redazione g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore