Strapinta 2025: tutto pronto per la "corsa panoramica"

La Pro Loco di Casapinta, con il patrocinio del Comune e il supporto tecnico dell’ASD Podistica Vigliano Biellese, organizza la seconda edizione della Strapinta, in programma sabato 6 settembre 2025.

La manifestazione ludico-motoria non competitiva, approvata FIDAL Piemonte (N. 386/2025), si snoda su un percorso collinare di circa 6,5 km, prevalentemente su strada sterrata, con scorci panoramici spettacolari sul “Lago delle Piane”.

Il ritrovo è fissato per le ore 16.00, con partenza alle 17.30. L’iscrizione comprende il pacco gara (garantiti 80 pacchi con prodotti del territorio). La partecipazione è gratuita per i bambini sotto i 12 anni.

Al termine della corsa è previsto il "ristoro casapintese" e l’assegnazione di premi a estrazione, oltre a riconoscimenti per il concorrente più giovane e per il più anziano.

Si ricorda che la manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica.

Per informazioni: Erica 347 8735098.