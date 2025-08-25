Calcio, la Biellese parte con il piede giusto: 1-0 su Valenzana Mado in Coppa Italia FOTO

Inizia nel migliore dei modi la stagione della Biellese di mister Luca Prina, che al “La Marmora-Pozzo” ha superato il Preliminare di Coppa Italia di Serie D e conquistato il pass per il turno successivo. Davanti a circa 700 spettatori, i Bianconeri hanno piegato la resistenza della Valenzana Mado con un successo di misura: 1-0 il risultato finale.

A decidere la sfida Davide Facchetti, che all’82’ ha firmato la rete della vittoria e premiato così la supremazia mostrata in campo dalla formazione laniera.

Domenica prossima la Biellese sarà impegnata a Vinovo, dove affronterà il Chisola nel Primo Turno della competizione. La partita si giocherà allo stadio comunale ‘Dino Marola’ con fischio d’inizio alle ore 15.

Il tabellino

Coppa Italia, turno preliminare

Stadio “La Marmora-Pozzo” (Biella)

Biellese-Valenzana Mado 1-0

Marcature: 82′ Facchetti (B)

Biellese: Vergna, Colletta (73′ Velcani), Menabò, Artiglia (56′ Facchetti) Brancato, Finizio (92′ Madiq), Gila (56′ Naamad), Pavan (15′ Tomasino), Di Cesare, Graziano. A disp. Biundo, Gaida, Zingone, De Mori.

All. Luca Prina

Valenzana: Sattanino, Ceccarini (38′ Torre), Spriano (66′ Simone), Saidi, Greco, Principe (66′ Maione), Doria (83′ Mukaj), Ragni (55′ Massaro), Ciletta, Ortolan, Manasiev. A disp: Canegallo, Amato, Toniato, West.

All: Luca Pellegrini

Ammoniti: Spriano (V), Saidi (V), Maione (V)

Arbitro: Pietro Marinoni (Lodi)

Assistenti: Abibakr Darwish e Andrea Adragna (Milano)