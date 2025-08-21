 / SPORT

Vuelta a España 2025: divieti e strade chiuse a Biella sabato

L'elenco delle vie

Il Comune di Biella ha emesso un’ordinanza per regolare la viabilità in occasione della 1ª tappa della corsa ciclistica internazionale “90° Vuelta a España – Torino Reggia di Venaria / Novara”, prevista per il 23 agosto 2025.

Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione, nelle seguenti vie sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, ambo i lati, dalle ore 9:30 alle ore 17:00 del 23 agosto 2025:

Via Ivrea, dal confine con Occhieppo Inferiore all’intersezione con Via F.lli Rosselli

Via Lamarmora, dall’intersezione con Via Ivrea a Via Bertodano

Via Bertodano, da Via Lamarmora a Via Carso

Via Cernaia, da Via Carso a Via Milano

Via Milano, dall’intersezione con Ponte Cerruti fino al confine con Vigliano Biellese

