Vuelta a España 2025: divieti e strade chiuse a Biella sabato

Il Comune di Biella ha emesso un’ordinanza per regolare la viabilità in occasione della 1ª tappa della corsa ciclistica internazionale “90° Vuelta a España – Torino Reggia di Venaria / Novara”, prevista per il 23 agosto 2025.
Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione, nelle seguenti vie sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, ambo i lati, dalle ore 9:30 alle ore 17:00 del 23 agosto 2025:
Via Ivrea, dal confine con Occhieppo Inferiore all’intersezione con Via F.lli Rosselli
Via Lamarmora, dall’intersezione con Via Ivrea a Via Bertodano
Via Bertodano, da Via Lamarmora a Via Carso
Via Cernaia, da Via Carso a Via Milano
Via Milano, dall’intersezione con Ponte Cerruti fino al confine con Vigliano Biellese