Sicurezza nelle scuole: verifiche amianto a Valle San Nicolao.

Il Comune di Valle San Nicolao intende accertarsi dell'assenza di amianto all'interno della scuola del paese. Dopo aver riscontrato il deterioramento del controsoffitto di un corridoio esterno, usato anche come uscita di sicurezza, è nata la necessità di verificare se nei materiali possa esserci materiale potenzialmente nocivo.
Per questo motivo l’amministrazione ha incaricato una ditta specializzata di effettuare le analisi su un campione prelevato nell’edificio scolastico. L’intervento, dal costo di poco più di 300 euro, servirà a fugare ogni dubbio sulla presenza di sostanze pericolose.
Il Comune sottolinea che si tratta di una misura preventiva, decisa per tutelare al massimo studenti e personale. I risultati delle analisi consentiranno di capire i passi successivi da intraprendere.