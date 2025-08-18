Crevacuore, spazi scolastici e fondi per post-orario: aperta la manifestazioni di interesse

Il Comune di Crevacuore ha pubblicato un avviso rivolto ad enti e operatori del settore socio-educativo interessati alla gestione del servizio di post orario scolastico per l’anno 2025/2026. L’iniziativa, destinata ai bambini dai 3 ai 10 anni, mira a favorire la conciliazione tra tempi di lavoro e vita familiare.

L’Amministrazione mette a disposizione gratuitamente gli spazi dell’edificio scolastico di via Garibaldi 57 e prevede l’erogazione di un contributo economico fino a 3.000 euro. Il servizio dovrà svolgersi dal lunedì al venerdì, dalle 16.00 alle 18.30, per l’intera durata dell’anno scolastico stabilita dal calendario regionale.

Gli enti interessati – associazioni, realtà del privato sociale, imprese culturali ed enti del Terzo Settore – dovranno presentare un progetto dettagliato che includa piano organizzativo, modalità di gestione, risorse umane impiegate ed eventuali proposte migliorative. Le candidature saranno valutate attraverso una graduatoria basata su criteri di qualità organizzativa, innovazione, esperienza pregressa e qualifiche del personale.

Tra i requisiti richiesti vi sono: assenza di procedimenti penali a carico del personale, rispetto delle normative in materia di sicurezza e lavoro, copertura assicurativa adeguata e stipula di una convenzione con l’Istituto Comprensivo di Pray e il Comune.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate esclusivamente via PEC all’indirizzo crevacuore@pec.ptbiellese.it entro le ore 12.00 del 26 agosto 2025, utilizzando il modulo allegato all’avviso.

Il contributo sarà erogato solo a copertura delle spese documentate e rendicontate, qualora i costi risultino superiori alle entrate.

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Segreteria del Comune di Crevacuore (tel. 015 768154 – e-mail: segreteria.crevacuore@ptb.provincia.biella.it).