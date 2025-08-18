Coggiola investe sulla sicurezza: affidata la manutenzione degli impianti antincendio

Il Comune di Coggiola ha affidato il servizio di manutenzione degli impianti antincendio e dei dispositivi di sicurezza presenti negli edifici comunali. L’intervento, relativo al secondo semestre del 2025, riguarda estintori, vie di esodo e porte tagliafuoco.

La spesa complessiva ammonta a circa 1.150 euro e rientra nell’attività ordinaria di prevenzione e tutela della sicurezza pubblica. La determinazione, approvata lo scorso 14 agosto, ha confermato la copertura finanziaria necessaria e la regolarità contabile dell’operazione.

Con questo provvedimento l’amministrazione comunale ribadisce l’impegno a garantire edifici sicuri e conformi alle normative vigenti, ponendo l’attenzione sulla protezione delle persone che frequentano quotidianamente gli spazi pubblici.