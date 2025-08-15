Callabiana, lite tra giovani: un ferito alla caviglia

Momenti di tensione ieri sera giovedì 14 agosto a Callabiana, durante la festa della Frazione Valle, quando una lite tra due giovani ha richiesto l’intervento del 118.

Secondo quanto ricostruito dai soccorritori, il diverbio sarebbe nato per futili motivi tra un ragazzo nato nel 2002 e un altro nato nel 2005. Durante la discussione, la vittima avrebbe ricevuto un calcio alla caviglia, riportando una lesione. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Vigliano e Netro, oltre all’equipaggio medico, che ha medicato il giovane ferito.

Altri presenti, tra cui un amico della vittima del 1997 e un testimone del 1996, hanno cercato di intervenire solo per separare i contendenti. La vittima, in stato di ebbrezza al momento della lite, ha avuto difficoltà a fornire una ricostruzione chiara dei fatti.

Nonostante il ferimento, le condizioni del ragazzo non sono gravi e l’episodio resta circoscritto ai due giovani coinvolti.