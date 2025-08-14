 / CRONACA

CRONACA | 14 agosto 2025, 21:21

Vigliano Biellese: Vigili del Fuoco in supporto al 118 per soccorrere un residente

Nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 14 agosto, i Vigili del Fuoco di Biella sono intervenuti a Vigliano Biellese per fornire supporto al personale del 118.
L’operazione ha richiesto l’impiego dell’autoscala, utilizzata per trasportare una persona fuori dalla propria abitazione che, successivamente, è stata affidata alle cure dei sanitari e trasportata in ospedale per gli accertamenti e le terapie necessarie.

C.S. VVF, G. Ch.

