Nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 14 agosto, i Vigili del Fuoco di Biella sono intervenuti a Vigliano Biellese per fornire supporto al personale del 118.
L’operazione ha richiesto l’impiego dell’autoscala, utilizzata per trasportare una persona fuori dalla propria abitazione che, successivamente, è stata affidata alle cure dei sanitari e trasportata in ospedale per gli accertamenti e le terapie necessarie.
CRONACA | 14 agosto 2025, 21:21
Vigliano Biellese: Vigili del Fuoco in supporto al 118 per soccorrere un residente
