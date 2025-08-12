Prevenzione delle truffe: incontro informativo al pranzo del Circolo Parrocchiale San Lorenzo di Candelo

Il Circolo Parrocchiale San Lorenzo di Candelo ha organizzato un pranzo conviviale che ha visto la partecipazione attiva della comunità locale. Durante l’evento, il Maresciallo Mascoli ha tenuto un intervento molto apprezzato, affrontando il tema della prevenzione delle truffe e dei reati contro il patrimonio.

Con competenza e chiarezza, il Mar. Mascoli ha illustrato le principali modalità con cui i malintenzionati operano, offrendo consigli per riconoscere e difendersi dalle truffe più comuni. Obiettivo dell'Arma è quello di sensibilizzazione a una maggiore attenzione e prudenza nella vita quotidiana in particolare le persone anziane.

Anche negli ultimi mesi sono stati diversi gli incontri organizzati per sensibilizzare i cittadini sul tema.