Operazione antidroga a Sala Biellese: espulso un cittadino straniero

Si è conclusa nei giorni scorsi un’operazione avviata nel 2023 dai Carabinieri, finalizzata a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti nei boschi in prossimità dell'area di Sala Biellese. L’attività investigativa ha portato alla denuncia di diverse persone e all’emissione di numerose misure cautelari.

Fra le altre, nel 2024, ha ricevuto un provvedimento di divieto di ritorno in provincia un cittadino extracomunitario ritenuto responsabile di vari episodi di spaccio di cocaina ed eroina. Contestualmente, su proposta delle autorità competenti, il questore di Biella ha emesso nei suoi confronti un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale.

Dopo l’inserimento delle sue generalità nella banca dati della Polizia, l’uomo è stato fermato a Torino, nei pressi della stazione di Porta Nuova, dal Compartimento Polizia Ferroviaria Piemonte e Valle d’Aosta. Gli agenti hanno accertato l’esistenza del provvedimento di rintraccio e dell’ordine di espulsione.

A due anni di distanza, grazie alla collaborazione fra le Forze dell'Ordine, è stato rimpatriato nel suo Paese d’origine.