domenica 10 agosto
Rosa Aimo, Ved. Ferraro
Luisa Ferrigno in Martello
Carmela Rosetta (Carmen), ved. Colombo
Livio Ottin Bonin
Franco Montarsino
sabato 09 agosto
Gabriella Bozzo, ved. Moda
venerdì 08 agosto
Amelia Salaroli, ved. Gioeli
Imer Giacomone
Clelia Rivetti, ved. Scarrone
Liliana Braga, ved. Gnatta
NECROLOGI
|
10 agosto 2025, 19:27
Donatella Starace, ved. Bianchi
Le prime dal territorio
Biella
Biella, furto all’Esselunga: fermato 29enne
Il giovane era già colpito da provvedimento di espulsione
Circondario
Festa patronale San Lorenzo ad Andorno: musica, messa e pranzo FOTO
Cossato e Cossatese
Due giorni di festa a Cossato per l'Incoronazione della Statua della Beata Vergine Assunta
Valli Mosso e Sessera
Pettinengo, auto fuori strada FOTO e VIDEO
Valle Elvo
Furto a Sala: due orologi rubati dopo effrazione
Valle Cervo
Alpini di Sagliano in festa all’Alpe Pessine FOTO
Basso Biellese
Lite a Viverone fuori dall'Eden: giovane ferito con bastone
Le prime dalle rubriche
Animalerie
West Nile Virus a Cerrione, il sindaco "Nessun allarme"
Biella Motori
PNRR, MASE: "Al via nuovi incentivi per l’acquisto di veicoli a zero emissioni per una transizione sostenibile"
Enogastronomia
507ª Festa dei Giovani a Cavaglià tra DJ Matrix, lumache e tante novità FOTO
Fashion
Corso gratuito Tecnico Acconciatura a Borgosesia FOTO
Music Cafè
Nuovo concerto per il Cooskreet Trio
Vita Eco e Casa
Meno calore e più privacy: Uniko Pellicole oscura i vetri della tua auto FOTO e VIDEO
