Lessona, incidente alla Ratina: roulotte si sgancia e colpisce un’auto

Momenti di apprensione nella tarda mattinata di ieri mercoledì 6 agosto a Lessona, intorno alle ore 11:30, lungo la Strada Regionale 142, in prossimità della discesa della Ratina, dove si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto due veicoli, fortunatamente senza conseguenze per le persone.

Secondo quanto riferito dall’equipaggio dei Carabinieri intervenuto sul posto, il sinistro ha visto coinvolta una Jeep Renegade con roulotte, condotta da un uomo nato nel 1967 e residente a Masserano, alla quale si sarebbe improvvisamente sganciata la roulotte durante la marcia.

Il rimorchio ha quindi urtato un’altra vettura, una Dacia Duster, condotta da un altro cittadino di Masserano, classe 1969, che in quel momento transitava sulla stessa direttrice.

Dopo l’accaduto, i due conducenti hanno compilato il modulo di constatazione amichevole (CID) e hanno provveduto a spostare i mezzi autonomamente, permettendo così il ripristino della viabilità senza particolari disagi al traffico.

L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di garantire la sicurezza della zona e di completare gli accertamenti di rito.