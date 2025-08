Favaro si prepara alla “Cena sotto le Stelle”

Favaro si accende di magia e convivialità con l’attesissima “Cena sotto le Stelle”, in programma per sabato 30 agosto 2025 nei pressi della Cooperativa del Favaro. Un’occasione speciale pensata per riunire la comunità, gustare piatti deliziosi e vivere un’esperienza unica sotto il cielo stellato della nostra città.

Per garantire lo svolgimento in sicurezza dell’evento, il Comune ha disposto una chiusura temporanea al traffico in via Santuario d’Oropa, nel tratto compreso tra i civici 354 e 609, dalle ore 15.00 alle 24.00 del giorno stesso. Il provvedimento è stato richiesto dal Parroco del Favaro e rientra nell’ambito delle misure necessarie a tutelare l’incolumità dei partecipanti e a favorire lo svolgimento ordinato della serata.

Come previsto, gli organizzatori dell’evento saranno incaricati di posizionare mezzi anti-intrusione lungo l’area chiusa al traffico, garantendo al tempo stesso la possibilità di rimozione rapida in caso di necessità o emergenze.

L’iniziativa, oltre a rappresentare un momento di festa, è anche un simbolo di unione e riscoperta del valore della comunità.