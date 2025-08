Giornata speciale al Monastero Cluniacense per la santa messa solenne in onore dei santi patroni, Pietro e Paolo. Per l'occasione, è stato anche inaugurato il portale cinquecentesco appena restaurato.

La cerimonia si è svolta a Castelletto Cervo nelle scorse settimane. In seguito, si è poi svolta la prima edizione del concorso di pittura estemporanea in memoria di Piercarlo Ferrero. Il pomeriggio, invece, è stato contrassegnato da visite guidate, oltre ad un meraviglioso concerto.