A Magnano l'arte è protagonista assoluta con “Stile libero”

A Magnano l'arte è protagonista assoluta. Dal 26 luglio al 28 settembre si terrà “Stile libero”, la nuova esposizione a cura dell'associazione Fuoriprogramma che vede la Generazione Z dell’arte al centro dei riflettori.

Lo rende noto il Comune sui propri canali social: “25 giovani talenti riuniti in una mostra diffusa distribuita in otto sedi come il Monastero di Bose, la Chiesa di Santa Marta, la Casa Parrocchiale, la Cantina del Ricetto, la Locanda Borgo Antico, la sede Pro Loco, il Mulino Ottino e il Centro Culturale Vittorio Flecchia”.

La mostra è aperta ogni sabato e domenica dalle 16.30 alle 19.30.