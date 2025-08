Calcio, doppia amichevole con Castellanzese e Bra per la Biellese

Prosegue la preparazione estiva della Biellese in vista dei primi impegni ufficiali della nuova stagione, con l’esordio in Coppa Italia Serie D previsto per domenica 24 agosto.

Dopo il debutto nelle amichevoli estive, a Vimercate, contro la Leon (2-2 il risultato finale), e una giornata di riposo la squadra torna domani al lavoro sul campo sportivo di Gaglianico. Sarà una settimana intensa, con doppie sedute e due importanti test match.

Mercoledì, alle 17.30, i bianconeri saranno di scena nella casa della Castellanzese, club al suo settimo anno consecutivo in Serie D, allo stadio “Giovanni Provasi” di Castellanza. Sabato, alle 16, Nicolò Pavan e compagni affronteranno invece il Bra, neopromosso in Serie C, ospiti nel Centro Sportivo di Montjovet, in Valle d’Aosta.

Nel frattempo, cresce l’attesa anche fuori dal campo: sempre domani, alle 17, verranno svelati i gironi ufficiali della Serie D 2025/26.