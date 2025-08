Il progetto ‘Il senso tattile della fotografia’ in rappresentanza di Biella Città Creativa UNESCO al festival “C/art” di Carrara FOTO

Lo scorso 25 e 26 luglio si è svolta a Carrara la seconda edizione di “C/Art”, il Festival che racconta e connette la creatività di Carrara con altre Città Creative Unesco della rete nazionale e del network internazionale. L’edizione di quest’anno ha dedicato particolare attenzione alla rappresentatività di tutti i cluster tematici, attraverso performance, installazioni ed esposizioni distribuite nei luoghi identitari di Carrara.

Nel corso del festival ci sono stati momenti di incontro e condivisione con artisti e artigiani provenienti dalle diverse città creative: dalla Cina con Hangzhou, dalla Polonia con Bydgoszcz con la musica, Manises dalla Spagna con le sue ceramiche, Potsdam e Sarajevo città Unesco per il cinema. Dall’Italia, invece, oltre a Biella, erano rappresentate la città di Fabriano con le sue splendide carte realizzate a mano e Modena con un progetto dal titolo “Alberi Maestri”.

A rappresentare la Città Creativa UNESCO di Biella, è stato individuato lo Studio Anna Fileppo con il suo recente progetto “Il senso tattile della fotografia”, un lavoro che racconta in modo autentico l’identità culturale di Biella e la creatività che, attraverso l’intraprendenza, si trasforma in prodotto prezioso e unico.

Questo progetto in grado di coniugare in modo originale arte e industria è stato illustrato alla presenza del Sindaco di Carrara, Serena Arrighi, e dell’Assessore alle Politiche Culturali, Gea Dazzi, ed è stato molto apprezzato.

I manufatti ideati dallo Studio Anna Fileppo, che hanno messo in risalto un senso che la fotografia ancora non ha, il tatto, sono stati esposti nel suggestivo borgo antico di Carrara. In particolare sono stati presentati i plaid realizzati con fibre nobili in esclusiva per Benetti, uno fra i cantieri nautici più importanti al mondo, e altri plaid che rappresentano quattro immagini tessute di Maurizio Galimberti, maestro dei mosaici con le polaroid.

L’Assessore a Biella Città Creativa UNESCO del Comune di Biella, Sara Gentile, commenta: “Il Festival C/Art è la dimostrazione concreta di come la rete delle Città Creative rappresenti un crocevia di culture, capace di generare connessioni autentiche tra i territori. Ringrazio Anna Fileppo per aver rappresentato Biella con un progetto che unisce arte, artigianato e industria, in una sintesi creativa di grande forza espressiva. “Il senso tattile della fotografia” è un esempio di come il “saper fare” biellese possa trasformarsi in emozione tangibile, lasciando un segno profondo. Partecipare a C/Art è stata per Biella un’occasione preziosa per raccontare la nostra identità e per rafforzare, attraverso il dialogo e la condivisione, il legame con le altre città della rete. Siamo orgogliosi di questo percorso che apre a nuove prospettive di collaborazione e crescita comune.”