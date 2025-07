A Quaregna Cerreto una panchina per il progetto “Sediamoci sul giallo: Endopank”

Il Comune di Quaregna Cerreto ha aderito al progetto “Sediamoci sul giallo: Endopank” presentato dall’Associazione no profit “La voce di una è la voce di tutte” di Vercelli. L’iniziativa ha l’obiettivo di informare e sensibilizzare la cittadinanza sulla patologia infiammatoria cronica e invalidante dell’endometriosi.

Questa malattia ginecologica, che interessa oltre 3 milioni di donne in Italia, risulta ancora oggi scarsamente conosciuta e spesso sottovalutata, soprattutto nelle fasi iniziali del suo sviluppo. È stato valutato come una maggiore informazione – rivolta in particolare alle giovani generazioni e alle loro famiglie – possa favorire diagnosi più precoci, contribuendo così a prevenire gravi complicanze e danni permanenti, anche di tipo psicologico, causati da ritardi diagnostici che, in media, si attestano tra i 7 e i 9 anni.

Il progetto prevede che l’Amministrazione comunale individui una panchina situata in un luogo pubblico che verrà dipinta di giallo, colore simbolo dell’endometriosi, così da veicolare il messaggio in modo diretto ed efficace. Sulla panchina sarà inoltre apposta una targa contenente un QR code che rimanderà a un video informativo sulla patologia.

Il progetto ha valenza nazionale e, ad oggi, ha portato all’inaugurazione di 343 panchine in diverse città italiane.

Tenuto conto della valenza sociale e culturale dell’iniziativa, l’Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno aderire al progetto, individuando Piazza Verdi come luogo adatto dove realizzare l’intervento su una panchina già esistente.