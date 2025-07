Viverone, auto finisce fuori strada nella notte: grosso spavento per una coppia di giovani

Grosso spavento per una coppia di giovani rimasti coinvolti in un sinistro autonomo. È successo questa notte, poco dopo la mezzanotte, nel comune di Viverone: stando alle prime ricostruzioni, un giovane di 22 anni avrebbe perso il controllo dell'auto per cause al vaglio delle forze dell'ordine e sarebbe finito fuori strada. Sarebbe stata danneggiata anche la segnaletica stradale.

Nell'impatto è rimasta ferita una passeggera, subito assistita dal 118 e trasportata all'ospedale di Ivrea per le cure dl caso. Presenti anche i Carabinieri per la raccolta dei rilievi e i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del veicolo. In seguito, il mezzo è stato recuperato dal carro attrezzi.