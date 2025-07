Biella, consiglio comunale, tutti i punti all’ordine del giorno

Il Consiglio Comunale di Biella è convocato a Palazzo Oropa in seduta straordinaria di prima convocazione per oggi, martedì 29 luglio 2025, alle ore 14:30, presso la sala consiliare di Palazzo Oropa.

L’ordine dei lavori prevede inizialmente la trattazione delle interrogazioni, cui seguirà la discussione dei seguenti punti all’ordine del giorno: Servizio Pari Opportunità – Designazione del Garante dei Diritti delle Persone Private della Libertà Personale del Comune di Biella, in tema di Gestione e manutenzione dei cimiteri – “Piano Regolatore Cimiteriale della Città di Biella”: approvazione della Variante n. 3 per il Cimitero di Pavignano, con individuazione definitiva dell’area destinata a sepolture per persone di confessione islamica.

Si passerà quindi alle mozioni: una prevede una proposta di intitolazione del viadotto sul Torrente Cervo a Sante Geromel; un'altra la Convocazione urgente della Conferenza dei Sindaci ai sensi dell’art. 5 del Regolamento, per affrontare la crisi gestionale dell’ASL BI e garantire il rispetto delle funzioni di indirizzo e vigilanza e una terza EGATO 2: Istanza per la creazione di una nuova Area Territoriale Omogenea della Città di Biella.