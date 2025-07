Calcio, prima amichevole per la Biellese di Luca Prina: ecco la Leon Arena

Dopo la prima settimana piena di lavoro sul terreno del campo sportivo di Gaglianico, la Biellese di Luca Prina è pronta a scendere in campo per il primo test della preparazione. Sabato 2 agosto i bianconeri saranno di scena a Vimercate per affrontare in amichevole l’AC Leon, squadra neopromossa in Serie D.

Per la formazione bianconera sarà la prima occasione per mettere minuti nelle gambe e iniziare a trovare ritmo e meccanismi di gioco in vista dell’esordio ufficiale, previsto tra meno di un mese con il turno preliminare di Coppa Italia. L’amichevole sabato si disputerà alla Leon Arena, impianto di Vimercate situato in via degli Atleti. Il calcio d’inizio è fissato per le 17 e l’ingresso sugli spalti sarà gratuito.