Calcio, Biellese in campo per la preparazione a pieno ritmo: in arrivo il primo test con la Leon (foto di repertorio)

Dopo il raduno e le prime sedute agli ordini di mister Luca Prina e del suo staff, la Biellese entra nel vivo della preparazione estiva in vista del primo appuntamento ufficiale della stagione: il turno preliminare della 25ª Coppa Italia Serie D, in programma domenica 24 agosto.

Da oggi, lunedì 28 luglio, i bianconeri proseguiranno il lavoro presso il campo sportivo di Gaglianico, alternando allenamenti mattutini e pomeridiani fino a venerdì. Il programma settimanale prevede doppie sedute lunedì, martedì e giovedì, mentre mercoledì e venerdì il gruppo sosterrà un’unica sessione di lavoro.

Il primo test della pre-season è fissato per sabato 2 agosto: a Vimercate (MB) la Biellese affronterà l’AC Leon allo stadio “Leon Arena”. I lombardi, come i bianconeri, arrivano da una recente promozione in Serie D, la seconda nella loro giovane storia. Il calcio d’inizio è previsto alle 17.30 (l’orario, insieme a tutte le informazioni utili per i tifosi, sarà confermato in una successiva comunicazione). Domenica 3 agosto la squadra sarà a riposo.

Programma allenamenti 28 luglio – 3 agosto

Lunedì 28 luglio

Campo sportivo di Gaglianico

Prima sessione di allenamento alle ore 09.30

Seconda sessione di allenamento alle ore 16.30

Martedì 29 luglio

Campo sportivo di Gaglianico

Prima sessione di allenamento alle ore 09.30

Seconda sessione di allenamento alle ore 16.30

Mercoledì 30 luglio

Campo sportivo di Gaglianico

Unica sessione di allenamento alle ore 16.30

Giovedì 31 luglio

Campo sportivo di Gaglianico

Prima sessione di allenamento alle ore 09.30

Seconda sessione di allenamento alle ore 16.30

Venerdì 1 agosto

Campo sportivo di Gaglianico

Unica sessione di allenamento alle ore 9.30

Sabato 2 agosto

Stadio “Leon Arena” di Vimercate (MB)

Amichevole vs AC Leon (fischio d’inizio alle ore 17.30)

Domenica 3 agosto

Riposo