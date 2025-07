Oropa: Venerdì 1 agosto concerto "Una corda e un soffio"

Per celebrare l’anno giubilare, nella Basilica Antica del Santuario di Oropa, venerdì 1 agosto alle ore 21, si terrà il concerto “Una corda e un soffio” del Trio da Camera composto da Laura Scotti (soprano), Francesco Postorivo (violino) e Roberto Bacchini (organo e clavicembalo).

Il programma offre un emozionante viaggio tra musica sacra e barocca, attraversando secoli di ispirazione spirituale e virtuosismo strumentale. Il concerto proporrà un repertorio di rara bellezza e intensità, che spazia dal barocco di Vivaldi, Pergolesi e Fiocco, fino a composizioni più moderne di Bedard, Bossi e Gomez.

Ingresso libero

Programma della serata

J. E. Fiocco (1703- 1741) Allegro in Sol magg. Per Violino e Organo

A.Vivaldi (1678-1741) Domine Deus da Gloria RV 589

G. B. Pergolesi (1710-1736) Cuius animam gementem da Stabat Mater

P. Mascagni (1863-1945) Ave Maria da Cavalleria Rusticana

A.Vivaldi (1678-1741) Concerto in Re magg. Op3 n°9 (Allegro, Larghetto, Allegro)

D. Bédard (1950 - ) Lamento e Variazioni sul Christus Vincit per Organo

J. Massenet (1842-1921) Thais Meditation per Violino e Organo

M.E.Bossi (1756-1791) Ave Maria per Soprano, Violino e Organo

V. Gomez (1911-2001) Ave Maria per Soprano, Violino e Organo

G. Bizet (1838-1875) Agnus Dei per Soprano, Violino e Organo

Laura Scotti

Soprano di grande sensibilità e versatilità, laureata in psicologia e diplomata con lode presso il Conservatorio “Cantelli” di Novara, ha calcato i palcoscenici di teatri prestigiosi in Italia e in Europa, collaborando con importanti festival internazionali. Oltre alla carriera concertistica, insegna canto presso l’Associazione Musicale Rossini di Busto Arsizio.

Francesco Postorivo

Violinista dal suono raffinato, si è formato con Guido Rimonda e ha collaborato per vent’anni con l’orchestra Camerata Ducale di Torino. Si è esibito in tournée internazionali e ha suonato con artisti del calibro di Uto Ughi e Salvatore Accardo. È fondatore e docente dell’Accademia di Musica e Teatro “Compagnia Armonica” e attualmente è primo violino del gruppo da camera “I Cameristi Cromatici”, il cui oboista è l’illustre Maestro Carlo Romano (primo oboe per oltre quarant’anni presso l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, oltre che primo oboe dell’Orchestra Roma Sinfonietta del Maestro Ennio Morricone) : con essa è impegnato in numerose tournée in Italia e in Europa.

Roberto Bacchini

Organista, clavicembalista e compositore, si è laureato con il massimo dei voti presso il Pontificio Istituto di Musica Sacra di Milano in Canto Gregoriano. Ha collaborato con solisti di fama internazionale e con l’Orchestra dell’Accademia del Teatro alla Scala. È autore di pubblicazioni musicali e poetiche, ed attivo nella didattica e nella promozione culturale.

VISITE GUIDATE

SABATO 2 AGOSTO

ore 15: Visita guidata al Cimitero Monumentale. Ritrovo ai cancelli.

ore 21: Cupola sotto le stelle. Visita guidata alla Basilica Superiore e alla cupola illuminata. Ritrovo alla Basilica Superiore

DOMENICA 3 AGOSTO

ore 9.30: Escursione guidata al Poggio Frassati con la guida naturalistica. Ritrovo al Giardino Botanico.

Prenotazioni: info@gboropa.it Tel. 015 2523058

Ore 11: Visita guidata al Santuario, al Museo dei tesori e agli Appartamenti Reali dei Savoia. Ritrovo ai cancelli.

Info e prenotazioni: santuariodioropa.it