Cerrione, ladri entrano da una porta aperta e rubano oro

Furto in abitazione nella tarda serata di sabato 26 luglio a Cerrione. Un cittadino di origine straniera, nato nel 1986 e residente nel comune, ha denunciato ai Carabinieri il furto di alcuni monili in oro per un valore stimato di circa 1.000 euro.

Secondo quanto riferito dalla vittima, il fatto sarebbe avvenuto nell’arco della serata, presumibilmente intorno alle 23,30. I ladri avrebbero approfittato di una porta lasciata accidentalmente aperta per introdursi nell’abitazione, sottraendo i preziosi senza essere notati.

I militari dell’Arma, intervenuti sul posto, stanno conducendo gli accertamenti per cercare di ricostruire la dinamica dell'accaduto e individuare i responsabili.