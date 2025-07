Running, Amron Team impegnato su più fronti: i risultati FOTO

Il Fine settimana trascorso ha impegnato diversi atleti dell'Amron Team, fra Alpi, colline e sentieri piemontesi.

Venerdì 18 luglio, alla Monterosa Walser Trail - Wäg by UTMB, sulla distanza di 82 km con 6.200 m D+, grande prestazione per Matteo Dovana, che ha concluso la gara in 13 ore e 30 minuti, piazzandosi 35° assoluto. Un risultato importante in una competizione di livello internazionale.

Non è andata invece come sperato per Marco Prina Cerai, costretto al ritiro nella prova regina da 120 km e 8.200 m D+, una delle gare più estreme del circuito. Per lui appuntamento solo rimandato.

Sempre venerdì sera, ad Oropa, si è tenuta la prima edizione della Cronobirra, evento dal tono più conviviale ma comunque competitivo. Presenti al via Massimo Andreotti e Daniele Coda Caseia, a rappresnetare la squadra, anche in questa iniziativa.

Domenica 21 luglio, al Trail dei Pilastri di Prato Sesia, sulla distanza di 20 chilometri e 800 m D+, ottimo risultato per Edoardo Landi, che ha chiuso 9° assoluto.

Chiude il fine settimana il Trail di Camandona, disputato sempre domenica mattina su un tracciato breve ma veloce da 10 km con 350 m D+: qui è arrivata la vittoria per Andrea Pilati, primo a pari merito con un altro atleta. Nel gruppo anche Luigi Nicoletto.