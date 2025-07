Grandi prestazioni per Equipe Vitesse ai rally del weekend

É stato un buon weekend quello appena trascorso per Equipe Vitesse, con i suoi 2 alfieri Nicolò e Simone Bottega impegnati rispettivamente al 61°Rally Valli Ossolane e nella 19^ edizione del Rally Storico Campagnolo svoltosi nel Vicentino.

Ottimo risultato per Nicolò a fianco del trentino Lorenzo Varesco con la Suzuki Swift Hibrid iscritta nell'omonimo trofeo promosso dalla casa nipponica che li vedeva partire con i favori del pronostico. Nonostante qualche brivido prima del via a causa di un problema sopraggiunto alla vettura poi brillantemente risolto, l'equipaggio non ha lasciato scampo agli avversari vincendo tutte le prove in programma, giungendo al traguardo in 41^ posizione assoluta e la prima di classe, risultato che li vede allungare in testa al campionato a 2 gare dal termine con ben 4 vittorie su 5 appuntamenti finora disputati.

Gara un po' in salita invece per Simone che navigava Luca Prina a bordo della non facile BMW M3, alle prese con numerosi problemi di gioventù sulla loro vettura che solo in qualche prova ha consentito di esprimere al meglio le sue potenzialità, ancora tutte da scoprire per il forte equipaggio biellese. Giungono comunque al traguardo in una più che onorevole 20esima posizione assoluta e la quarta di classe.