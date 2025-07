Calcio, conferma per Sekka alla Fulgor Chiavazzese: “Continuerò a dare il massimo per questi colori”

Protagonista in crescendo della passata stagione, Mohamed Sekka è un difensore 2005 che unisce fisicità ed intelligenza calcistica. La duttilità è un'ulteriore caratteristica che lo contraddistingue e tra i motivi per cui è stato riconfermato. Durante la stagione 2024/25 ha ottenuto un minutaggio crescente, fattore che lo ha portato ad essere schierato costantemente titolare.

Ecco le sue impressioni tra recente passato e immediato futuro: «Ho vissuto il passaggio di categoria come un momento di grande emozione dato che è ciò che tutti sognano, salire di categoria per alzare l'asticella e mettersi in gioco. La scelta di restare è stata naturale. Sono cresciuto nel settore giovanile della Fulgor e per me questa società rappresenta più di una semplice squadra. Qui sono maturato sia come giocatore che come persona. Voglio continuare a dare il massimo per questi colori, contribuendo con impegno e passione al percorso della squadra. Per quanto riguarda la prossima stagione, voglio continuare a migliorarmi a livello personale e farmi trovare sempre pronto».