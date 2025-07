Biella, evento speciale firmato BeautyMed: saluti estivi con rinfresco e vantaggi esclusivi FOTO

Sabato 19 luglio, lo Studio del Dott. Domenico Paris – specializzato in Medicina Estetica e Dietologia – ha aperto le porte a BeautyMed, con un evento dedicato alle pazienti e clienti abituali. Un’iniziativa pensata per salutare con calore e gratitudine prima della pausa estiva, ma anche per offrire vantaggi concreti a chi ogni giorno sceglie la competenza e l’attenzione di uno staff altamente qualificato.

L’appuntamento si è svolto dalle 10:00 alle 18:00, presso la sede di Chiavazza (Biella), ed è stato caratterizzato da un’atmosfera informale, accogliente e ricca di attenzioni, anche grazie ad un ricco rinfresco. "Un’occasione per ringraziare personalmente pazienti, che ci accompagnano con fiducia durante tutto l’anno". Oltre cinquanta clienti sono passate per un saluto o un trattamento, pronte a prendersi cura di bellezza e benessere, pronte al periodo estivo.

Attiva la campagna promozionale per sostenere la pelle a arrivare preparati all’esposizione solare, grazie a trattamenti viso e corpo mirati, formulati su misura: “Sole in arrivo... e la tua pelle è pronta?”. Un'opportunità che sarà valida fino al 14 agosto 2025 dedicata a chi desidera prendersi cura della propria bellezza, affidandosi a un’equipe professionale, che esalta le caratteristiche ed esigenze individuali.