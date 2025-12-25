 / Basso Biellese

Viverone, ecco la nuova illuminazione al Parco di Villa Lucca

Viverone, ecco la nuova illuminazione al Parco di Villa Lucca (foto dalla pagina Facebook di Viverone Insieme)

Al Parco di Villa Lucca, a Viverone, è ora presente da alcune settimane la nuova illuminazione pubblica a LED. Lo rende noto l'amministrazione comunale sui propri canali social.

“Più efficienza, più sicurezza, più sostenibilità – si legge nella nota - Il progetto di riqualificazione dell’illuminazione pubblica prevede l’installazione di nuovi corpi illuminanti a tecnologia LED, capaci di ridurre in modo significativo i consumi energetici e i costi di gestione. Grazie a sistemi intelligenti di regolazione, la luce si adatta alle reali esigenze, aumentando in presenza di pedoni e garantendo maggiore sicurezza e comfort negli spazi pubblici, senza inutili sprechi. Un intervento concreto anche a favore dell’ambiente: meno energia consumata significa meno emissioni di CO₂ e maggiore attenzione alla tutela della biodiversità, grazie alla possibilità di regolare la temperatura della luce e ridurre l’impatto sulla fauna notturna. Un piccolo passo tecnologico, un grande passo verso un futuro più sostenibile. Il prossimo obiettivo è la sistemazione e la pulizia delle piante”.

Redazione g. c.

