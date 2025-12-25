Viverone, ecco la nuova illuminazione al Parco di Villa Lucca

Al Parco di Villa Lucca, a Viverone, è ora presente da alcune settimane la nuova illuminazione pubblica a LED. Lo rende noto l'amministrazione comunale sui propri canali social.

“Più efficienza, più sicurezza, più sostenibilità – si legge nella nota - Il progetto di riqualificazione dell’illuminazione pubblica prevede l’installazione di nuovi corpi illuminanti a tecnologia LED, capaci di ridurre in modo significativo i consumi energetici e i costi di gestione. Grazie a sistemi intelligenti di regolazione, la luce si adatta alle reali esigenze, aumentando in presenza di pedoni e garantendo maggiore sicurezza e comfort negli spazi pubblici, senza inutili sprechi. Un intervento concreto anche a favore dell’ambiente: meno energia consumata significa meno emissioni di CO₂ e maggiore attenzione alla tutela della biodiversità, grazie alla possibilità di regolare la temperatura della luce e ridurre l’impatto sulla fauna notturna. Un piccolo passo tecnologico, un grande passo verso un futuro più sostenibile. Il prossimo obiettivo è la sistemazione e la pulizia delle piante”.