Calcio, il muro resta alzato alla Fulgor Chiavazzese: il portiere Brian Rainero rinnova

Si erge il muro anche per l’Eccellenza. Brian Rainero resta in blucremisi per la stagione 2025/26. «Sono contento di restare - esordisce l’estremo difensore - Ho ancora i brividi se penso alla finale contro il Moretta; siamo passati dal rischio di perdere un’altra finale a diventare campioni. Dalla nuova stagione mi aspetto di raggiungere il prima possibile la salvezza».

Gruppo e motivazione sono due fattori che hanno convinto Rainero a restare. Dopo una stagione da attore principale come la scorsa, in cui parate, rigori neutralizzati e leadership lo hanno reso ulteriormente un punto fermo, ha proseguito: «Il gruppo fa davvero la differenza in queste categorie, per questo l’obiettivo è ricreare un’atmosfera speciale come quella dello scorso anno. Mi aspetto un percorso divertente, stimolante e di alto livello. Ho voluto fortemente tornare a giocare in Eccellenza. Tornando al gruppo, è rimasta gran parte della squadra della scorsa stagione e con molti di loro sono amico ancor prima di compagno di squadra. In più, conosco da ormai due anni la società e l’ambiente, mi hanno sempre trattato con grande rispetto e stima. Quando trovi un posto dove ti senti a casa, è difficile pensare di andare altrove».

La caratura mentale è un punto forte del portiere classe ‘98. Stimolo per i compagni, guida dentro e fuori dai pali, Rainero ha fissato anche qualche obiettivo: «A livello di squadra, come ho già detto, dobbiamo salvarci il prima possibile per costruire una stagione solida, magari togliendoci anche delle soddisfazioni. A livello personale, voglio dare il massimo, divertirmi, aiutare i compagni e confermare il mio valore in una categoria che ho sempre voluto ritrovare. Poi, ovviamente - ride - continuerò a tenere alta la tensione anche in allenamento “pizzicando” i miei compagni di squadra».