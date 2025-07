Torna la Passeggiata nella natura tra i musei della Bürsch

Visto l’interesse e il successo riscontrato lo scorso anno, la Casa Museo dell’Alta Valle del Cervo, in collaborazione con il comune di Campiglia Cervo e il Museo della Società di Mutuo Soccorso di Campiglia Cervo, torna a proporre l’iniziativa “Passeggiata nella natura tra i musei della Bürsch” in programma per domenica 27 luglio.

Il ritrovo è fissato per le 14.30 presso l’ingresso del Museo della Società Operaia di Mutuo Soccorso, a Campiglia Cervo (rientro previsto per le 19). L’itinerario sarà guidato da Raffaella Restelli, Guida Escursionistica Ambientale e si snoderà da Campiglia Cervo a Rosazza, visitando le realtà museali della Società Operaia di Mutuo Soccorso e della Casa Museo dell’Alta Valle del Cervo, esplorando il sentiero naturalistico che da Campiglia conduce alla frazione Gliondini.

Il percorso di andata e ritorno avverrà su mulattiere e strade asfaltate. Sono consigliate scarpe da trekking. La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria al 3356003240 (solo whatapp). In caso di forte maltempo l’iniziativa sarà rimandata a domenica 10 agosto.

Per info: info@casamuseo-altavalledelcervo.it o 338.3876595.