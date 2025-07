Feriti e in difficoltà a Candelo e Sandigliano, soccorsi due caprioli

Doppio intervento del personale preposto al recupero della fauna selvatica. Oggi pomeriggio, a Candelo, un capriolo è finito dentro un orto recintato e non è più riuscito ad uscirne. Sul posto gli operatori per le operazioni di recupero. In seguito, è stato liberato nella boscaglia vicina dopo una visita opportuna. Stamattina, invece, nel comune di Sandigliano, un altro esemplare è stato travolto in pieno da un'auto. Nonostante l'urto, è sopravvissuto ed è stato portato via per le cure del caso.