Regione, riaperti i termini per tre bandi di nomina

Sono stati riaperti i termini per le candidature di alcune nomine pubblicate il 16 luglio sul supplemento 4 del Bollettino Ufficiale 28 del 10 luglio.

Scadenza di presentazione delle candidature, 31 luglio 2025.

Museo Regionale dell’emigrazione dei Piemontesi Nel Mondo - Comitato di Gestione, 3 membri.

- Comitato di Gestione, 3 membri. Fondazione Funivie Oropa - Consiglio di Amministrazione, un consigliere.

- Consiglio di Amministrazione, un consigliere. Fondazione Radici per le memorie di Langhe, Roero e Monferrato – Consiglio di amministrazione, un componente.

L’istanza deve essere sottoscritta e presentata al seguente indirizzo pec: comm.nomine@cert.cr.piemonte.it, unitamente alla copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Il testo dei bandi, i moduli per la presentazione delle candidature e tutte le informazioni utili sono a disposizione al seguente indirizzo: https://bandi.cr.piemonte.it/web/comunicati-commissione-nomine .

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Nomine, a Torino in via Alfieri 15, numero telefonico: 011 – 5757324 e 5757239.