Ospiti in visita a Viverone: attività e svago per promuovere il benessere

Ospiti dell'RSA di Ronco in visita a Viverone: attività e svago per promuovere il benessere

Si è concluso con grande successo il soggiorno estivo che ha visto protagonisti alcuni ospiti della RSA “Il Giardino” di Ronco Biellese presso la residenza “Casa Albert” di Viverone, entrambe appartenenti al gruppo Sereni Orizzonti. Un'iniziativa che ha permesso agli anziani di trascorrere giorni di serenità e divertimento in uno dei luoghi più suggestivi del Biellese.

La prima giornata ha regalato emozioni intense con un'escursione in battello sul lago di Viverone. Gli ospiti di Ronco Biellese sono stati accompagnati anche da alcuni anziani della RSA di Borgo d'Ale, accompagnati dalla direttrice Tina Caputo, creando un momento di condivisione e socializzazione che ha portato sorrisi e allegria. Il pomeriggio trascorso sull'acqua, coccolati dal sole estivo, ha rappresentato un'esperienza rigenerante per tutti i partecipanti.

I giorni successivi sono stati caratterizzati da un ricco programma di attività pensate per stimolare la creatività e favorire il benessere psicofisico degli ospiti. Tra laboratori di disegno e colorazione, creazione di gioielli con perline colorate, pranzi in terrazza con vista lago e rilassanti passeggiate sulla riva, ogni momento è stato dedicato alla valorizzazione delle capacità individuali e alla promozione della socializzazione.

«Vedere i nostri ospiti così sereni e coinvolti in questo ambiente naturale e accogliente è stata una grande soddisfazione», dichiara Michelangelo Gambino, direttore della struttura di Viverone. «Il lago offre uno scenario ideale per attività all'aperto che stimolano i sensi e favoriscono il benessere. Siamo orgogliosi di aver potuto accogliere gli amici di Ronco Biellese in questa esperienza condivisa».

Elisa Livera, direttrice della RSA di Ronco Biellese e ideatrice del progetto, sottolinea l'importanza dell'iniziativa: «Questo soggiorno rappresenta molto più di una semplice vacanza. È un'opportunità per i nostri ospiti di sperimentare nuovi stimoli, di socializzare e di vivere momenti di gioia autentica. Il cambio di ambiente e le attività proposte hanno contribuito significativamente al loro benessere psicologico e fisico».

L'iniziativa si inserisce nel più ampio progetto di Sereni Orizzonti volto a promuovere la qualità della vita degli anziani attraverso attività innovative e momenti di condivisione tra le diverse strutture del gruppo. Il soggiorno al lago di Viverone conferma l'impegno dell'organizzazione nel garantire non solo assistenza sanitaria di qualità, ma anche esperienze che arricchiscano la vita quotidiana degli ospiti.

La collaborazione tra le strutture di Ronco Biellese, Viverone e Borgo d'Ale dimostra come la rete di servizi di Sereni Orizzonti possa creare sinergie positive per il benessere degli anziani, offrendo opportunità di crescita personale e sociale anche nella terza età.