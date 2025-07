Gite per la terza età, il Comune di Biella annuncia Miramare

L’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Biella, in collaborazione con il partner Centro Dinamico, organizza una nuova proposta di viaggio dedicata ai cittadini della terza età. La destinazione scelta per questa splendida gita estiva è Miramare di Rimini, con partenza il 31 agosto e rientro il 13 settembre.

Una vacanza di relax per socializzare e trascorrere in compagnia due settimane in una delle località balneari più amate della Riviera romagnola.

Le prenotazioni telefoniche saranno aperte il 21 luglio, dalle ore 9 alle ore 12. Successivamente, i richiedenti verranno ricevuti in ufficio su appuntamento.

Per maggiori informazioni: https://comune.biella.it/novita/gita-estiva-a-miramare-per-la-terza-eta/