Valdilana, intervento sulla strada Ponzone-Cerruti

Nuova serie di opere pubbliche nel comune di Valdilana. Come comunicato dall'amministrazione comunale, proseguono i lavori di sistemazione e ripristino della strada comunale Ponzone-Cerruti. “Gli interventi in corso – si legge nella nota – riguardano la regimentazione delle acque, la messa in sicurezza delle scarpate e la nuova asfaltatura del manto stradale”.