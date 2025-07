Anziano in difficoltà nella notte, scatta l'allarme a Cavaglià (foto di repertorio)

Intervento di soccorso a Cavaglià per una persona anziana rimasta coinvolta in un incidente domestico. Sembra proprio, stando alle prime ricostruzioni, che un anziano sia caduto a terra dentro la sua abitazione e non sia più riuscito a rialzarsi.

L'allarme è scattato nella notte appena trascorsa. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, anche i sanitari del 118 per la prima assistenza.