Mongrando, sopralluogo per interventi di pulizia della Roggia (foto dalla pagina Facebook di Insieme per Mongrando - Michele Teagno sindaco)

Nei giorni scorsi l'amministrazione comunale di Mongrando, rappresentata dal sindaco Michele Teagno e dal vice Simona Coda, ha effettuato un sopralluogo insieme ai responsabili della Protezione Civile di Mongrando e di Vigliano per definire gli interventi di pulizia della Roggia nel tratto compreso tra Donato e le frazioni Ruta e Graziano. Gli interventi saranno calendarizzati in autunno come riportato sui canali social del Comune.