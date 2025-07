Quattro incidenti nel Biellese, c'è anche un codice giallo

La giornata di ieri è stata contrassegnata da una serie di incidenti stradali che hanno interessato diverse località del Biellese. Tamponamento con fuga, due motociclisti a terra e un’auto è uscita di strada. Numerosi gli interventi delle Forze dell’Ordine, oltre all’azione di soccorso dei sanitari del 118. Di seguito gli interventi a Quaregna Cerreto, Masserano, Candelo e Villanova Biellese.

Quaregna Cerreto – tampona l’auto e si dà alla fuga

Alle ore 10.20 si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto due veicoli. Il conducente, dopo aver tamponato l’auto di una donna residente a Cossato, si è dato alla fuga. Sul posto è intervenuta una pattuglia del Nucleo Radiomobile di Cossato e sono in corso gli accertamenti in merito alle dinamiche. A seguito dei rilievi, i Carabinieri visioneranno le videocamere di sorveglianza, per risalire all’identità del responsabile. Fortunatamente, sembra che l'impatto sia stato lieve.

Masserano – motociclista in ospedale

Intorno alle ore 18.00 i sanitari del 118 sono intervenuti per una caduta in moto, rivelatasi un codice giallo. Inizialmente incerta, la dinamica è stata chiarita dai Carabinieri della Stazione di Masserano: il motociclista, un ragazzo del 2003 residente in provincia di Vercelli, ha urtato un paletto segnaletico perdendo il controllo del mezzo, terminando la corsa in un prato. Nell’impatto ha riportato una frattura esposta alla tibia ed è stato trasportato in ospedale. Il motociclo è stato recuperato in seguito, da alcuni amici, e la circolazione ripristinata, dopo rilievi.

In fase di accertamento le dinamiche di Candelo e Villanova Biellese, ma dalle prime testimonianze emerge quanto segue:

Alle 2:00 del mattino, a Candelo, un uomo è caduto a terra mentre era a bordo di un ciclomotore. Il conducente si è allontanato dal luogo dell’incidente, salvo poi tornare per recuperare il mezzo e rientrare presso la propria abitazione, situata nelle vicinanze. I carabinieri sono intervenuti e stanno completando gli accertamenti sull’accaduto.

A Villanova Biellese una vettura è uscita di strada terminando la corsa nei campi. Alla guida una ragazza che dalle prime informazioni sembra sia rimasta illesa; seguiranno aggiornamenti in merito.