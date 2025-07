Città Studi, alla scoperta della sua offerta formativa 2025, FOTO e VIDEO

Città Studi è un Campus di Servizi Formativi per lo sviluppo del Territorio.

E’ in grado di fornire un’offerta formativa varia, essendo sede dell’Università di Torino e agenzia formativa professionale accreditata dalla Regione Piemonte, soddisfacendo le esigenze di giovani, adulti ed aziende.

Per i giovani, Città Studi propone non solo corsi universitari, ma anche programmi di Istruzione Obbligatoria e Formazione Professionale.

L’offerta formativa professionale di Città Studi è per la maggior parte finanziata dalla Regione Piemonte, tranne per i corsi a catalogo in materia di salute e sicurezza.

Corsi Universitari

L’offerta formativa universitaria per l’A.A. 2025/26, grazie alla convenzione ventennale con l’Università degli Studi di Torino firmata nel 2022, si amplia con l’attivazione del nuovo Corso di Laurea Triennale in "Moda e Cultura d'Impresa": il corso, ha l'obiettivo di formare professionisti con una preparazione interdisciplinare nel settore della moda e della cultura d'impresa, in particolare: si concentra sulle industrie culturali e creative collegate al settore della moda; approfondisce le diverse applicazioni del settore, che oggi richiedono competenze trasversali e diversificate; prevede un nucleo formativo di base a forte indirizzo umanistico.

A Città Studi sono attivi seguenti corsi di laurea triennali di Unito:

“Economia Aziendale” percorso Green e Digital Management

“Scienze dell'Amministrazione Digitale”

“Servizio Sociale

Dallo scorso anno accademico è attivo il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in “Scienze della Formazione Primaria”, un percorso, di durata quinquennale, che prepara professionisti per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria.

Compie tre candeline il Corso di Laurea Magistrale in “Cultural Heritage and Creativity for tourism and territorial development”, della durata biennale ed è erogato in lingua inglese

Prosegue inoltre l’attività di orientamento con gli open day e le presentazioni online dei Corsi di Laurea previste tra il 18 e il 28 luglio a cui è già possibile iscriversi.

Attualmente Città Studi, collabora al progetto dell’Università di Torino di Public Engagement “CUBITO - ComUnità BIellese e università di TOrino: dal trasferimento di conoscenza alla mutualità sistemica”. Il progetto propone un ricco calendario di eventi con lo scopo di avvicinare l’intera comunità al mondo universitario, raccontando gli studi e le ricerche accademiche intraprese da Unito sul territorio biellese.

Corsi dell’Obbligo istruzione (IeFP, formazione gratuita per giovani)

Per l’anno scolastico 2025/26 sono aperte le iscrizioni a due percorsi formativi mirati e pratici, totalmente gratuiti, grazie ai finanziamenti della Regione Piemonte, rivolti ai giovani di età compresa tra i 15 e i 24 anni che hanno terminato il primo ciclo di istruzione e frequentato un anno della scuola superiore. Questi corsi sono concepiti per trasformare le aspirazioni dei giovani in realtà concrete: il corso biennale in Operatore Informatico e il corso triennale in Operatore delle Produzioni Alimentari, con orientamento in Valorizzazione dei Prodotti Territoriali e Prodotti da Forno e orientamento in Allestimento Sala e Somministrazione Piatti e Bevande.

L’obiettivo è, oltre a favorire la crescita personale e professionale degli studenti attraverso l'acquisizione di competenze specialistiche e pratiche, di entrare in contatto diretto con le dinamiche lavorative e acquisire esperienza sul campo tramite l'Alternanza scuola-lavoro.

I corsi partiranno a settembre, le iscrizioni sono aperte

Corsi per disoccupati (Programma GOL) (formazione gratuita per adulti)

Città Studi Biella offre un ampio ventaglio di corsi gratuiti rivolti a disoccupati che desiderano entrare nel mondo del lavoro e occupati che intendono aggiornare le proprie competenze. Grazie a un costante impegno nella preparazione dei propri studenti, Città Studi è il partner ideale per chi cerca nuove opportunità professionali.

I corsi gratuiti sono rivolti a persone in cerca di occupazione che fanno parte dell’offerta formativa di Città Studi, e sono finanziati dalla Regione Piemonte nell’ambito del programma GOL (Garanzia Occupabilità Lavoratori), sono finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro.

I corsi disponibili riguardano le seguenti aree:

Informatica: Sviluppo e gestione siti web, aggiornamenti ECDL, intelligenza artificiale, alfabetizzazione digitale.

Linguistica: Lingue straniere (italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo) a livello elementare e pre-intermedio.

Gestionale: Contabilità, paghe e contributi, segreteria.

Cucina: Tecniche di cucina e pasticceria, addetto ristorazione.

Logistica: Tecniche di magazzino (con patentino muletto).

Servizi: Assistente familiare, pulizie e sanificazione.

Fondo Sociale Europeo plus (FSE+)

Il Fondo Sociale Europeo plus (FSE+) è il principale strumento dell'Unione europea (UE) per investire nelle persone. Città Studi Biella propone, grazie a FSE+, corsi come:

Accompagnatore Turistico

Accompagnatore Naturalistico (o guida escursionistica ambientale)

Tecnico del Marketing

Le iscrizioni sono aperte! I corsi sono continuativi e si sviluppano in più edizioni durante tutto l’anno.

A Città Studi è presente lo sportello SAL che eroga Servizi al Lavoro rivolti a persone e aziende.

Dall’attivazione del progetto GOL lo sportello SAL opera principalmente a favore dell’ occupabilità dei lavoratori.

Corsi di formazione continua (formazione finanziata al 70% per adulti occupati)

Città Studi propone un catalogo formativo per lavori occupati. I corsi di Formazione Continua dell’agenzia formativa biellese sono pensati per i lavoratori occupati che desiderano aggiornare, riqualificare o migliorare le proprie competenze professionali. I corsi sono finanziati fino al 70% dalla Regione Piemonte sino ad esaurimento fondi.

Per l’anno 2025 sono 13 i corsi suddivisi nelle seguenti aree tematiche: Informatica; Linguistica; Cucina; Organizzativo/Gestionale; Comunicazione digitale; Turismo.

I corsi si attivano in orario pre-serale e rilasceranno un attestato di validazione delle competenze. Iscrizioni aperte.

Apprendistato

Citta Studi organizza percorsi di formazione per l’apprendistato professionalizzante attraverso l'offerta formativa pubblica di base e trasversale, cofinanziata dall'Unione Europea e dalla Regione Piemonte tramite FSE+.

Con il contratto di apprendistato professionalizzante è possibile assumere in qualunque settore produttivo soggetti di età compresa tra i 18 (17 se in possesso di una qualifica professionale) ei 29 anni e soggetti senza limiti di età beneficiari di un'indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione.

Corsi di formazione in ambito di salute e sicurezza (formazione per adulti/aziende)

Città Studi ha un ruolo attivo come centro formativo improntato sui corsi in materia di salute e sicurezza grazie anche alla partnership con SITA Academy, azienda leader di settore a livello nazionale.

Periodicamente vengono proposti corsi dedicati al mondo della sicurezza, tenuti da docenti qualificati ed esperti del settore attivi su tutto il territorio nazionale. Oltre agli 80 corsi già disponibili nel catalogo 2025, Città Studi è in grado di attivare percorsi ad hoc in base alle esigenze specifiche delle aziende.

I corsi possono essere realizzati direttamente in azienda o presso l’ente formativo di Biella, dotato di un’area attrezzata per simulazioni e prove, in cui si utilizzano materiali didattici innovativi e attrezzature all’avanguardia.

Accademia Piemonte per il TAM e Green Jobs (corsi gratuiti per adulti e aziende)

Prosegue l’attività di Accademia Piemonte per il TAM e Green Jobs, di cui Città Studi è capofila, una delle Accademie di filiera – 11 in totale – promosse dalla Regione Piemonte e finanziate con le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. La filiera di riferimento è la Filiera Green Jobs e Tessile/Abbigliamento/Moda, che comprende anche la gioielleria, gli accessori, le calzature, etc., e che considera le tematiche connesse all’economia circolare. Grazie a questa rete, l’Accademia è in grado di rispondere rapidamente alle esigenze delle imprese, progettando percorsi formativi su misura, costruiti in collaborazione con le aziende stesse.

Non esiste un catalogo predefinito dei corsi: ogni intervento formativo è modellato per colmare gap specifici, potenziare le competenze del personale già impiegato o formare nuove figure professionali pronte a ricoprire ruoli emergenti.

ITS Academy Sistema Moda TAM e GEM

Città Studi supporta anche i corsi ITS Academy Sistema Moda TAM e GEM, istituto tecnologico superiore per entrare da professionista nel mondo reale del tessile-moda e dell’alta gioielleria.

Corsi biennali post diploma, realizzati in stretta collaborazione con le migliori aziende, per conoscere tutta la filiera e lavorare subito nel settore di specializzazione.

Per ulteriori informazioni su l’intera offerta formativa è possibile consultare il sito cittastudi.org