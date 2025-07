Lago di Viverone, il Comune: “Dati ufficiali di Arpa confermano la balneabilità”

Riceviamo e pubblichiamo:

“In merito ad alcuni articoli riteniamo doveroso rassicurare cittadini, turisti ed operatori. Il Lago di Viverone è pienamente balneabile. I dati ufficiali forniti da Arpa Piemonte, ente pubblico preposto al monitoraggio delle acque di balneazione, confermano che i valori sono entro i limiti di legge.

I rilievi condotti da Legambiente si riferiscono a punti specifici legati a canali di scolo e non corrispondono ai punti ufficiali di balneazione controllati da Arpa. Si tratta di monitoraggi utili a stimolare l’attenzione sull’ambiente ma che non indicano rischi diretti per chi frequenta le spiagge del lago. Inoltre, la recente allerta per fioritura di cianobatteri si è conclusa: Arpa ha chiuso l’allerta dopo che i valori sono tornati sotto soglia.

Ricordiamo inoltre che anche quest’anno Viverone ha ottenuto le Tre Vele di Legambiente e Touring Club, riconoscimento per l’impegno nella qualità ambientale e nella gestione sostenibile del turismo. Siamo in costante contatto con gli enti competenti per monitorare la situazione, intervenire dove necessario e garantire trasparenza e sicurezza. Vi invitiamo a vivere il nostro lago con fiducia e rispetto: l’ambiente è un bene comune, e insieme possiamo continuare a proteggerlo”.