Benna presenta i suoi servizi parascolastici

Il Comune di Benna mette a disposizione delle famiglie una serie di servizi parascolastici pensati per agevolare la conciliazione tra i tempi della scuola e quelli lavorativi dei genitori. I servizi sono articolati in base all’ordine scolastico e offrono soluzioni che vanno dal pre e post scuola, alla mensa, fino al trasporto scolastico.

Scuola dell’Infanzia

Per i bambini frequentanti la scuola dell’infanzia, è attivo il servizio mensa con un costo per ogni buono pasto pari a € 4,50 (in vigore dal 1° gennaio 2024).

È inoltre disponibile un servizio di pre scuola, gratuito, dal lunedì al venerdì, con orario 7.30 – 8.30 (l’ingresso è consentito fino alle 8.15). Per usufruirne è necessaria l’iscrizione e la presentazione della documentazione che attesti gli orari di lavoro di entrambi i genitori.

Per chi avesse necessità di un supporto nel pomeriggio, è attivo anche un servizio di post scuola, a pagamento, sempre dal lunedì al venerdì, dalle 16.30 alle 17.30. Anche in questo caso l’accesso è subordinato all’iscrizione e alla consegna della documentazione relativa agli orari lavorativi dei genitori.

Scuola Primaria

Anche per gli alunni della scuola primaria è disponibile il servizio mensa al costo di € 4,50 a pasto.

Sono attivi i servizi di pre scuola (gratuito, dalle 7.30 alle 8.30) e di post scuola (a pagamento, dalle 16.30 alle 17.30), con le stesse modalità organizzative e documentali previste per la scuola dell’infanzia.

In aggiunta, per le classi che non seguono il tempo pieno, il Comune offre laboratori scolastici pomeridiani, gratuiti, il mercoledì e il venerdì, dalle 12.30 alle 16.30.

Infine, è disponibile il servizio scuolabus, attivabile con un minimo di 5 iscritti. Il costo mensile è di € 17,50 ed è riservato agli alunni residenti a Benna (o non residenti, purché usufruiscano del servizio all’interno del territorio comunale).

Scuola Secondaria di Primo Grado

Per gli studenti che frequentano la scuola secondaria di primo grado a Sandigliano, è disponibile un servizio di trasporto scolastico con partenza e ritorno a Benna. Il costo mensile è di € 26,00, con le stesse condizioni di residenza del servizio scuolabus per la primaria.