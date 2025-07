Tessuti e arte: Piacenza Group a Milano Unica FOTO

Piacenza Group in occasione di Milano Unica, presenta le nuove collezioni A/I 2026-27 depositarie di competenze passate e presenti, innovazione tecnica, passione e ricerca e rinnova la collaborazione con Woolbridge Gallery, presentando una selezione di opere d'arte contemporanea all'interno del proprio stand. La galleria biellese ha curato un allestimento che dialoga con l'identità dell'azienda, attraverso opere ispirate alla danza e al mondo del tessuto.

Leader nel panorama del tessile, le diverse realtà del Gruppo con le loro proposte diversificate ed expertise uniche, offrono soluzioni altamente competitive e sono voce di un progresso che ne asseconda i valori e il DNA.

Lanificio F.lli Cerruti dal 1881

Per la stagione A/I 2026-27, il Lanificio F.lli Cerruti dal 1881 propone una collezione che intreccia memoria e sperimentazione, classicismo e innovazione. Un tributo alla cultura tessile italiana che si rinnova, accompagnando con eleganza un mondo in costante mutamento. Frutto di una ricerca approfondita su fibre nobili come lane superfini, cashmere, seta e mischie pregiate, i tessuti sono lavorati con tecniche all’avanguardia, nel rispetto della materia prima.

La varietà di finissaggi, le strutture tridimensionali e le nuove combinazioni cromatiche danno vita a tessuti dal carattere distintivo, morbidi e performanti. Ampia è la selezione di jacquard d’avanguardia, in cui fondi innovativi creano pattern nascosti, effetti visivi e tattili inediti, per tessuti fortemente identitari. I nuovi cashmere elasticizzati introducono un’idea di comfort dinamico, ideale per capi che uniscono morbidezza e funzionalità. Una rivoluzione discreta che apre nuove possibilità di utilizzo per questa fibra nobile. La palette colori spazia tra grigi minerali, nuance boschive, tabacco, ruggine, blu, con accenti di ocra e rame: toni caldi e strutturati che si fondono con superfici melangiate e pattern discreti ma riconoscibili.

Ritorna la collezione Flow, pensata per i brand più visionari del lusso contemporaneo. Al suo centro, l’idea di un movimento fluido tra tradizione e innovazione, tra la naturalezza delle fibre nobili e l’impulso verso tecnologie tessili evolute. Flow è un invito a esplorare e reinterpretare l’eleganza con uno sguardo rivolto al futuro.

Lanificio Fratelli Piacenza

Lanificio Fratelli Piacenza prosegue nella sua costante ricerca di innovazione del gusto sartoriale, declinando le sue proposte in vari pesi, per un guardaroba maschile raffinato, elegante e mai scontato. Protagonista indiscusso è il cashmere proveniente dal Karakorum: una fibra impalpabile e calda, raccolta con devozione dai pastori delle montagne e trasformata dal savoir-faire del lanificio in tessuti che celebrano artigianalità, tradizione e spiritualità.

La collezione donna si distingue per l’uso creativo dei tessuti fantasia, capaci di attrarre immediatamente l’attenzione. Lo spirito “senza tempo” dei vecchi tessuti inglesi viene rivisitato attraverso mélange maschili arricchiti da tocchi cromatici inattesi. Filati frisettati, bottonati, fiammati e irregolarmente ritorti contribuiscono a evocare atmosfere anni ’20, reinterpretate con pesi e mani contemporanei.

Una parte della collezione esplora invece un lato più accogliente, lasciando spazio al cashmere nella sua espressione più autentica di morbidezza e calore, con tonalità che esaltano il lusso sincero dei materiali.

Lanificio Piemontese

Per l’A/I 2026-27, Lanificio Piemontese propone una collezione dalla personalità sfaccettata, capace di fondere anime stilistiche differenti senza perdere coerenza. Da un lato, un linguaggio più audace e sperimentale prende forma attraverso jacquard ispirati a reinterpretazioni materiche del denim, superfici compatte e giochi visivi strutturati. Dall’altro, una vena fortemente British rilegge l’Harris Tweed con nuovi finissaggi, per uno stile autentico ma moderno, pensato per una donna consapevole, colta e dall’attitudine androgina. La seconda anima della collezione si apre invece a una femminilità calda ed elegante, grazie a bouclé, tessuti fantasia e lane da cappotto, anche double. I filati pregiati in cashmere e lana-cashmere sono protagonisti di una visione moderna della sartorialità femminile: discreta ma sicura, dolce e mai fragile. Le palette cromatiche riflettono le anime della collezione: toni urbani e freddi per il tema denim reinterpretato, colori terrosi ispirati ai paesaggi scozzesi per l’Harris Tweed contemporaneo, e nuance cipriate, sofisticate e luminose per il mondo cashmere e bouclé.

Linea Accessori – Lanificio Fratelli Piacenza

Il tema dominante della collezione accessori A/I 2026-27 è il romanticismo. Ogni pezzo, che si tratti di una sciarpa, una stola o un plaid, evoca emozioni, sensazioni tattili e visive che si fondono in un’estetica elegante e sensoriale. La collezione è guidata da dettagli ricercati: ricami, armature preziose, colori pastello, tessuti leggeri o soffici, arricchiti da motivi come quadretti vichy, pied-de-poule tridimensionali, ramage floreali e rasi con inserti dorati o argentati. Un romanticismo moderno, espressivo e pieno di significato.

Piacenza Group, con queste nuove collezioni, conferma la propria vocazione all’eccellenza tessile e alla sperimentazione. Ogni proposta nasce da un profondo rispetto per la materia e per la tradizione, ma guarda avanti, offrendo al mondo della moda strumenti concreti per disegnare il futuro. In un equilibrio perfetto tra heritage e innovazione, Piacenza Group continua a raccontare storie di stile, passione e visione.