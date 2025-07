Monte Rosa, soccorsi ad alta quota: salvati tre alpinisti bloccati dal maltempo

Nel pomeriggio di ieri si è svolto una complessa e lunga operazione di soccorso nella zona del Monte Rosa. Intorno alle 16.30 una cordata ha lanciato un SOS dalla Cresta del Soldato, itinerario alpinistico che conduce alla Punta Giordani (4046 m). Si trovavano in difficoltà a causa delle condizioni meteo avverse, con forte vento e temperature rigide ma erano illesi. Personale del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese presente in zona, interpellato dalla centrale operativa, affermava che un'operazione aerea sarebbe stata molto difficile per scarsa visibilità e forti turbolenze. Mentre si preparavano le squadre a terra, veniva effettuata una verifica sul versante svizzero interpellando Air Zermatt che rifiutava la missione per meteo avverso.

Intanto una squadra del Soccorso Alpino Piemontese e del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza partiva da Alagna Valsesia con gli impianti di risalita, aperti in via straordinaria, per ridurre l'avvicinamento a piedi e altre squadre di soccorritori piemontesi e valdostani si preparavano presso i rifugi Città di Mantova e Capanna Gnifetti. Intorno alle 17.15 con il Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte si è effettuato un tentativo di avvicinamento dal cielo ma senza esito.

Fortunatamente era possibile mantenere un contatto telefonico con gli alpinisti bloccati che si sono dimostrati collaborativi e non si sono fatti prendere dal panico seguendo le indicazioni della centrale operativa. Infine, verso le 19.30 le condizioni del tempo sono migliorate consentendo l'avvicinamento da parte dell'elisoccorso valdostano che ha depositato una squadra di soccorritori poco a valle dei malcapitati.

Intorno alle 20.45, infine, l'elicottero valdostano è riuscito a recuperare i 3 alpinisti bloccati e i soccorritori e a trasportarli a valle. Il successo dell'intervento è stato possibile grazie alla grande collaborazione tra i soggetti coinvolti.