A Zimone palo precipita in una proprietà privata, pianta sui cavi a Valle San Nicolao (foto di repertorio)

Doppio intervento dei Vigili del Fuoco nella notte appena trascorsa. A Zimone è stata segnalata la presenza di un palo caduto all'interno di una proprietà privata per cause da accertare. La squadra è giunta velocemente sul posto e ha messo in sicurezza l'area interessata.

Nelle stesse ore, nel comune di Valle San Nicolao, un albero è finito su alcuni cavi elettrici. Anche in questo caso l'opera dei Vigili del Fuoco è stata tempestiva e risolutiva: la pianta, infatti, è stata rimossa senza grossi problemi e la zona ripristinata in tempi relativamente brevi.