Dalla Coppa del Fondo di calcio una donazione di 1.100 euro FOTO

Ha vinto la generosità alla Coppa del Fondo di sabato mattina a Biella: c’era un torneo di calcio, è vero, tra compagini di veterani e amatori, e c’è stata ovviamente una classifica. Ma le sei rivali sono diventate una squadra sola quando è stato il momento di raccogliere le offerte, vero scopo della manifestazione: la donazione al Fondo Edo Tempia, consegnata con un maxi-assegno simbolico nelle mani della consigliera delegata alle attività sportive Anna Rivetti, è arrivata a 1.100 euro, un record per le tre edizioni della manifestazione, ideata e organizzata da Vanes Galantin.

Le sfide si sono disputate sui due campi di corso 53° Fanteria, concessi con grande disponibilità dal Comune e in particolare dall’assessorato allo Sport, «che ringrazio a nome della nostra associazione» ha detto Anna Rivetti «così come ringrazio gli arbitri, la Croce rossa che ha prestato servizio, le squadre partecipanti e naturalmente Vanes Galantin che ha pensato a tutto». La consigliera ha spiegato più nel dettaglio l’attività del Fondo Edo Tempia a beneficio dei malati di tumore ai giocatori arrivati da più lontano: la maggioranza proveniva dalla provincia di Torino. E proprio sotto la Mole è andato il trofeo dei vincitori: nella finale ha prevalso la Logica Spa che ha sconfitto 2-0 i Veteranos Bricherasio. Le due squadre avevano chiuso senza sconfitte la fase eliminatoria, disputatasi così come le finali su partite a undici con due tempi da quindici minuti ciascuno. Le Vecchie glorie della Biellese si sono accontentate del quarto posto, dopo due sfide finite ai rigori nel girone, una vinta e una persa, sconfitte 2-1 dal Vigliano Biella. Nell’ultima finalina i tiri dal dischetto hanno premiato il Valsalice Alfieri contro il Vintage Torino.